В США заявили о превращении конфликта на Украине в «окопную войну» Американский сенатор Кинг заявил о превращении конфликта на Украине в «окопную войну»

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Конфликт в восточной части Украины превращается в «окопную войну», заявил в интервью телеканалу CBS американский сенатор Ангус Кинг. По его словам, бронированные машины пехоты, которые вошли в новый пакет помощи Украине, призваны помочь Киеву переломить ситуацию на восточном направлении.

То, что происходит на востоке [Украины], по сути является окопной войной. Это почти Первая мировая война. Это ужасно, — подчеркнул сенатор.

Он также отметил важность решения Белого дома передать украинским военным зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, энергетическая инфраструктура Украины оказалась практически беззащитна перед лицом российских ракетных ударов.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. В американской администрации добавили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось, тогда как объявленная ранее отправка БМП Bradley Киеву будет осуществлена как можно скорее.