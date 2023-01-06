Белый дом: США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

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США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ.

Сегодня США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для Украины объемом свыше $3 млрд, — сказала Жан-Пьер.

В американской администрации добавили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось. В Белом доме уточнили, что объявленная ранее отправка БМП Bradley Киеву будет осуществлена как можно скорее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства. Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».