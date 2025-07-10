В США запросили дорожную карту по урегулированию на Украине

Соединенные Штаты желают получить дорожную карту завершения конфликта на Украине, приводит слова американского госсекретаря Марко Рубио Retures. Чиновник заявил об этом после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта, — подчеркнул Рубио.
Ранее американский госсекретарь заявил, что разговор с Лавровым в Куала-Лумпуре был честным и важным. Во время встречи обсуждены различные темы, главная из которых — украинский конфликт. Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США прошли на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Также чиновник сообщил, что президент США Дональд Трамп разочарован в связи с «отсутствием гибкости» у Москвы в вопросе Украины. Тем не менее Вашингтон собирается продолжать диалог ради достижения урегулирования.
Лавров и Рубио отметили важность продолжения нормализации функционирования двусторонних дипмиссий. В МИД России отметили, что взаимоуважительный диалог между двумя странами будет продолжен.