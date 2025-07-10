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10 июля 2025 в 15:10

В США запросили дорожную карту по урегулированию на Украине

Retures: США ждут дорожную карту по урегулированию на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты желают получить дорожную карту завершения конфликта на Украине, приводит слова американского госсекретаря Марко Рубио Retures. Чиновник заявил об этом после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Нам необходимо видеть дорожную карту, которая позволит определить пути завершения этого конфликта, — подчеркнул Рубио.

Ранее американский госсекретарь заявил, что разговор с Лавровым в Куала-Лумпуре был честным и важным. Во время встречи обсуждены различные темы, главная из которых — украинский конфликт. Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США прошли на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Также чиновник сообщил, что президент США Дональд Трамп разочарован в связи с «отсутствием гибкости» у Москвы в вопросе Украины. Тем не менее Вашингтон собирается продолжать диалог ради достижения урегулирования.

Лавров и Рубио отметили важность продолжения нормализации функционирования двусторонних дипмиссий. В МИД России отметили, что взаимоуважительный диалог между двумя странами будет продолжен.

Марко Рубио
США
Украина
Сергей Лавров
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