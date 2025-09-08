В Китае заявили об опасности когнитивного влияния США на мир В Китае представили доклад о ментальной колонизации со стороны США

Государственный аналитический центр «Синьхуа» в Китае обнародовал исследование о методах и последствиях «ментальной колонизации» США. Доклад «Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США» был представлен 7 сентября на Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга и посвящен опасности такого воздействия.

Авторы определили ментальную колонизацию как основанный на неравенстве и проводимый для его закрепления контроль над мышлением. Он характеризуется такими чертами, как злонамеренное манипулирование, «принудительная перестройка», «долгосрочное разложение» и скрытое проникновение.

По мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, попытки американской стороны по колонизации мышления становятся все более скрытными, предупреждают исследователи. Эти попытки имеют более широкий радиус воздействия и несут миру все более ощутимый вред. Кроме того, в докладе прописан призыв ко всем государствам сбросить идеологические оковы, обрести «культурную уверенность» и создавать «яркую мозаику цивилизационного разнообразия».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил на совещании постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — „За свободу наций!“», что противодействие неоколониальным практикам до сих пор остается актуальным в современном мире. По его словам, такая риторика объединяет многие политические силы.