Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 10:15

В Китае заявили об опасности когнитивного влияния США на мир

В Китае представили доклад о ментальной колонизации со стороны США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государственный аналитический центр «Синьхуа» в Китае обнародовал исследование о методах и последствиях «ментальной колонизации» США. Доклад «Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США» был представлен 7 сентября на Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга и посвящен опасности такого воздействия.

Авторы определили ментальную колонизацию как основанный на неравенстве и проводимый для его закрепления контроль над мышлением. Он характеризуется такими чертами, как злонамеренное манипулирование, «принудительная перестройка», «долгосрочное разложение» и скрытое проникновение.

По мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, попытки американской стороны по колонизации мышления становятся все более скрытными, предупреждают исследователи. Эти попытки имеют более широкий радиус воздействия и несут миру все более ощутимый вред. Кроме того, в докладе прописан призыв ко всем государствам сбросить идеологические оковы, обрести «культурную уверенность» и создавать «яркую мозаику цивилизационного разнообразия».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил на совещании постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — „За свободу наций!“», что противодействие неоколониальным практикам до сих пор остается актуальным в современном мире. По его словам, такая риторика объединяет многие политические силы.

Китай
США
колонизация
колониализм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 8 сентября: что завтра, апатия, давление, боли
Евросоюз планирует нанести удар по критическим секторам экономики России
Педагог совратила двух своих учеников
Орбан: Ле Пен не дают баллотироваться в президенты по одной причине
В Иерусалиме террорист расстрелял 15 человек
Стало известно, как изменились цены на путешествия по России
В Тюмени скончался известный журналист
Российской школьнице грозит до трех лет за перевод денег мошенников
НАТО пообещало ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025»
Мигранта задержали за подготовку теракта
Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС
Представитель Абрамовича развеял слухи об уголовном преследовании
Стали известны подробности организации онлайн-саммита БРИКС
ВСУ признали превосходство российской армии на фронте
Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды
Крупное ДТП парализовало движение на трассе в российском регионе
Похитившего дочь после развода петербуржца выдворили из Белоруссии
Под Петербургом подросток расстрелял прохожего за замечание
В Петербурге поймали мать и сына, помогавших воровать деньги у пенсионеров
Жена Алибасова ответила на слухи о резком ухудшении здоровья певца
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.