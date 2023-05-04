В США высмеяли версию Запада о причастности Москвы к атаке на Кремль Журналист Гринуолд: версия о причастности РФ к атаке на Кремль выглядит несостоятельной

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Версия западных средств массовой информации о том, что атака беспилотников на Кремль была спланирована в Москве, выглядит несостоятельной, заявил американский журналист и юрист Гленн Гринуолд. По его мнению, высказанному в Twitter, эта версия ничем не лучше смехотворных утверждений о подрыве Россией «Северных потоков».

Западная пресса ранее распространяла смехотворную информацию о том, что Россия взорвала собственный газопровод. Теперь они считают, что Кремль вчера атаковал сам себя, — подчеркнул Гринуолд.

Журналист сопроводил свое сообщение выдержкой из публикации в The Wall Street Journal. Американское издание считает, что Москва спланировала инцидент с беспилотниками, чтобы извлечь из нее политические дивиденды.

Гленн Гринуолд в свое время помог бывшему сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену предать огласке данные о программах Вашингтона по тотальной электронной слежке.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не поощряет власти Украины к нанесению ударов по российской территории. Таким образом она прокомментировала сообщения о попытке беспилотных летательных аппаратов поразить резиденцию президента РФ в Кремле.