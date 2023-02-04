В США сообщили о полете еще одного китайского аэростата

Фото: US Navy/Global Look Press

Над Латинской Америкой был замечен еще один пролетающий китайский аэростат, заявили представители Министерства обороны США. В ведомстве подчеркнули, что он в настоящее время двигается в сторону Соединенных Штатов, передает РИА Новости. Прежде выяснилось, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что первый зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.

Мы получаем сведения об аэростате, который пролетает над Латинской Америкой. По нашим оценкам, это еще один китайский аэростат-разведчик, — передает Пентагон.

Зонд, по имеющейся информации, движется в сторону США.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Китай своим запуском аэростата на территорию США подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном. На фоне случившегося он отменил визит в азиатскую страну. В Пекине же заметили, что аэростат не являлся шпионским.

Как заметил в свою очередь член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, правительство Китая не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом на территории США. Он указал, что стороны должны сохранять сконцентрированность и избегать ошибочных решений.