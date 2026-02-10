Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 02:50

В США самолет врезался в машины при посадке на автомобильную дорогу

CBS News: в США самолет врезался в автомобили при аварийной посадке на трассу

Фото: CC BY-SA 2.0 /Cory W. Watts/wikimedia.org
В американском штате Флорида легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу, передает CBS News. Воздушное судно при этом столкнулось с несколькими легковыми автомобилями.

Пилот самолета Beechcraft Hawker G-36 принял решение о вынужденном приземлении из-за технических неисправностей. При посадке борт задел не менее пяти машин, а его обломки пронзили кузова автомобилей, отметили в источнике.

В результате происшествия пострадали четверо человек, включая двух водителей и двух пассажиров на борту самолета. На месте сейчас работают службы спасения и проводят расследование происшествия.

Ранее в поселке Джанаталап в Орске потерпел крушение учебный самолет Diamond. Воздушное судно пропало с радаров в понедельник, 2 февраля, около 10:40 мск. Жертвами крушения стали три человека. Ими оказались пилот и двое курсантов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

До этого разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над акваторией Черного моря у побережья Крыма и Сочи. Воздушное судно вылетело из Италии и, выполнив миссию, вернулось на базу.

