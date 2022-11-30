США объяснили отказ от поставок дальнобойного вооружения Украине Белый дом: США не поставляют Киеву оружие большой дальности, чтобы не допустить эскалации

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джон Кирби

Отказ Соединенных Штатов поставлять Киеву вооружения большей дальности связан с нежеланием дальнейшей эскалации на Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, администрация президента США каждый день работает в тесном взаимодействии с украинскими коллегами, «пытаясь решить вопросы, касающиеся их оборонного потенциала, удовлетворить их нужды», передает ТАСС.

Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации в этой войне, сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна, — сказал Кирби.

В сентябре телеканал CNBC сообщил, что в США и Европе практически закончились запасы оружия для поставок на Украину. Для американской военной промышленности нормальный уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибра 155 мм составляет около 30 тысяч снарядов в год в мирное время, в то время как украинские солдаты расходуют это количество примерно за две недели.