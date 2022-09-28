CNBC: США и Европа почти исчерпали запасы оружия для поставок на Украину

Фото: Cedrique Oldaker/U.S. Air Force

В США и Европе практически закончились запасы оружия для поставок на Украину, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на военных экспертов. Отмечается, что для американской военной промышленности нормальный уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибром 155 мм составляет около 30 тысяч снарядов в год в мирное время, в то время как украинские солдаты расходуют это количество примерно за две недели.

Я очень обеспокоен. Если у нас не будет нового производства, на наращивание которого уходят месяцы, у нас не будет возможности снабжать украинцев, — сказал старший военный научный сотрудник Университета национальной обороны США Дэйв Де Роше.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал пополнять запасы оружия Альянса как можно быстрее для отправки на Украину.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не возражает против применения Киевом западных вооружений против тех районов Украины, которые могут войти в состав России по итогам референдумов. Дипломат напомнил, что США никогда не признают результаты референдумов, поэтому он призвал украинское руководство продолжать использовать западное вооружение против городов Донбасса. Он также добавил, что санкционный режим против Москвы будет усилен.