В США рассказали, как Евросоюз может случайно «ударить» по Украине Forbes: санкции Евросоюза против России могут ухудшить положение Украины

Новый пакет санкций Евросоюза против России, в том числе на российские удобрения, в итоге усугубит положение Украины, пишет американское издание Forbes. По мнению источника, рестрикции негативно отразятся на фермерах по всему миру, включая Соединенные Штаты, что может снизить готовность Вашингтона помогать Киеву.

То, что плохо для России в экономическом плане, плохо и для США, и, как следствие, может еще больше ухудшить ситуацию для Украины. <...> Если американская экономика ощутит на себе последствия антироссийских санкций в помощь Украине, то логично предположить, что США станут менее щедрыми по отношению к Киеву, — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава и Будапешт планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить запрет на импорт российского газа, который должен вступить в силу в 2027 году. Страны считают регламент REPower EU несправедливым по отношению к их энергетическим потребностям и нарушающим базовые договоры ЕС.