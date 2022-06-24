В США раскрыли, как Байден «сумел» достичь энергокризиса «Зелёную» политику Байдена назвали причиной энергетического кризиса в США

Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден с момента вступления на высший государственный пост активно добивался удорожания добычи ископаемого топлива в США. В результате страна в настоящее время столкнулась с рекордными ценами на бензин. Об этом в статье для The Wall Street Journal пишет главный политический советник экс-президента Джорджа Буша — младшего Карл Роув.

С момента вступления в должность Байден упорно трудился над тем, чтобы сделать добычу ископаемого топлива в Соединённых Штатах заметно более дорогостоящим процессом и увеличить привлекательность альтернативной экологически чистой энергии. Ему это удалось. В результате мы получили рекордно высокие цены, — сообщил Роув.

Он также напомнил, что Джо Байден в первый день пребывания в должности главы американского государства отменил строительство трубопровода из Канады Keystone XL, предусматривающего передачу в аренду федеральных земель на Аляске для добычи ресурсов. В дальнейшем президент наложил запрет на заключение новых договоров аренды земель под разработку нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях и водах.

В результате, по данным Роува, ежедневная добыча нефти в стране упала с 12 млн баррелей в день в 2019 году до 11,85 млн баррелей в 2022 году.

Ране глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл опроверг заявление главы государства Джо Байдена о том, что рекордная инфляция в стране связана с тем, что американцы платят «путинский налог». В этой связи в сенате подобные заявления президента оценили как попытку переложить проблемы «с больной головы на здоровую».