В США вступились за российскую нефть Reuters: в США призвали осторожно подходить к установлению низких цен на российскую нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В США призывают с осторожностью подходить к установлению низких цен на российскую нефть в рамках ценового потолка, сообщает Reuters. В Белом доме посоветовали не основываться лишь на данных о том, что некоторые партии Urals продаются очень дешево.

На прошлой неделе аналитики Argus Media и S&P Platt’s заявили, что российская нефть на экспортных терминалах в портах Балтийского и Черного морей в среднем стоит $52 за баррель. Однако чиновник из США подчеркнул, что эта цифра не отражает всей ситуации с ценами на «непрозрачном» нефтяном рынке, а также не включает стоимость транспортировки российской нефти и другие расходы.

До этого большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне $65–70 за баррель, тогда как Польша настаивает на ограничении в $30. Обсуждение максимального уровня цен шло «с утра до поздней ночи», однако его участники так и не смогли прийти к соглашению. Страны Прибалтики также отвергли предложенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть. По их мнению, уровень в $65 за баррель является слишком щедрым.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. По его словам, эта позиция России, озвученная президентом страны Владимиром Путиным, остается прежней. При этом Песков добавил, что Москва руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.