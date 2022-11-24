В Польше и Прибалтике отвергли предложенный потолок цен на нефть из России Bloomberg: в Польше и Прибалтике посчитали потолок цен на нефть из России в $65 щедрым

Фото: Marek Majewski/dpa/Global Lool Press

Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть. По их мнению, уровень в $65 за баррель является слишком щедрым, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве, сообщили источники, — отмечается в публикации агентства.

В России прежде оценивали идею Запада ограничить цены на энергоресурсы из страны. Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это окажется противоречащим ее интересам.

Ранее Bloomberg сообщал, что переговоры по поводу установления потолка на российскую нефть, которые проходили в Евросоюзе, не увенчались успехом. Отмечалось, что если результата не удастся достичь 23 ноября, обсуждение данного вопроса продолжится на следующий день.