«Стрелять себе в ногу не будем»: Песков о введении потолка цен на нефть Песков: Россия не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью репортеру Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, эта позиция России, озвученная президентом страны Владимиром Путиным, остается прежней.

При этом Песков отметил, что в этом вопросе есть нюансы, требующие доработки. Кроме того, Россия изучает данные, которые озвучиваются властями западных государств.

Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента [Владимира] Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем и газом не будем. Поэтому пока позиция такая, — сказал Песков.

Песков добавил, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами, — резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне $65–70 за баррель, тогда как Польша настаивает на ограничении в $30. Обсуждение максимального уровня цен шло «с утра до поздней ночи», однако его участники так и не смогли прийти к согласованию. Страны Прибалтики также отвергли предложенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть. По их мнению, уровень в $65 за баррель является слишком щедрым.

Позднее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК не прорабатывала и не прорабатывает вопрос введения эмбарго на поставки российского газа в страны ЕС. Он сделал акцент на том, что политические лидеры ЕС ввели санкции против российской нефти, но против энергоресурсов из РФ они «никогда ничего не объявляли».