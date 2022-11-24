Польша выступила против большинства стран ЕС по потолку цен на нефть из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне 65-70 долларов за баррель, пишет издание Politico. Отмечается, что Польша настаивает на ограничении в 30 долларов. Журналисты сообщили об этом, ссылаясь на неназванных официальных лиц в ЕС и дипломатов.

Обсуждение максимального уровня цен шло «с утра до поздней ночи», отмечает издание, однако его участники так и не смогли прийти к согласованию. Отмечается, что в Варшаве намерены увязать вопрос с покупкой топлива с новым пакетом антироссийских санкций.

По словам двух дипломатов, поговоривших с журналистами, именно польская позиция затягивает принятие решения по потолку стоимости российской нефти. Та же проблема касается не только топлива, но и введения нового пакета ограничительных мер против РФ.

Ранее журналисты Financial Times со ссылкой на лондонскую биржу ICE писали, что принятие Евросоюзом плана по ограничению цены на газ грозит трейдерам дополнительными убытками в 33 миллиарда долларов. Они возникнут из-за 80-процентного роста платежей на страховку для обеспечения сделок.