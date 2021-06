В США призвали МОК перенести проведение Олимпиады из Пекина

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru

Летом 2021 года в США начнутся съёмки первого голливудского фильма, посвящённого скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном, обвинённым в домогательствах десятками женщин. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление студии Universal Pictures.

Сообщается, что фильм под названием She said будет основан на одноимённой книге, вышедшей в 2019 году и рассказывающей о расследовании издания The New York Times заявлений женщин о сексуальных домогательствах...