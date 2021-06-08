В США призвали МОК перенести проведение Олимпиады из Пекина

https://static.news.ru/photo/a32b1106-9927-11e9-9d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место внесли в понедельник, 7 июня, в нижнюю палату Конгресса США американские законодатели — республиканцы Майкл Маккол и Майк Галлахер и демократы Грегори Микс и Том Малиновски. Об этом сообщает ТАСС.

Свою инициативу законодатели объяснили продолжающимися репрессиями со стороны китайских властей. Как считают конгрессмены, МОК должен пояснить свою политику в плане связи Игр с нарушением прав человека и заявить, что принцип нахождения вне политики не означает игнорирование данной темы.

Необходимо инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся, — говорится в тексте резолюции.

Ранее бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Китае призывали политики из Канады и Норвегии, а также представители 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. При этом Национальный олимпийский комитет США не поддерживает идею бойкота Олимпиады.

XXIV Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 22 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что член Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство.