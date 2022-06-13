В США предупредили о подготовке КНДР к ядерным испытаниям Блинкен: КНДР готовится к ядерным испытаниям

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Вашингтон знает о подготовке КНДР к ядерным испытаниям, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призвал страну отказаться от этих планов, которые будут иметь «опасный и дестабилизирующий» характер для региона. В противном случае Вашингтону придется оказывать давление на Пхеньян, в частности, усиливать военное присутствие в регионе, передает ТАСС.

Мы знаем, что северокорейцы провели подготовку к данному испытанию. Мы следим за этим очень бдительно. Мы поддерживаем очень тесное взаимодействие с ближайшими партнерами и союзниками, в первую очередь с Южной Кореей, а также с Японией и другими странами, чтобы иметь возможность быстро отреагировать, если северокорейцы проведут данный тест, — сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что следующее ядерное испытание Пхеньяна станет седьмым. Вашингтон и союзники готовы оперативно отреагировать на эти действия, добавил Блинкен.

11 июня стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поставил ускоренные боевые задачи для вооруженных сил из-за рисков обострения ситуации в мире. В этой связи в Южной Корее не исключили возобновления северокорейских ядерных испытаний.

В начале июня КНДР запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные. США и Южная Корея ответили на эти испытания запуском восьми баллистических ракет класса «земля — воздух».