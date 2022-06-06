США и Южная Корея провели ракетные пуски в ответ на запуски КНДР

Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry

США и Южная Корея выпустили восемь баллистических ракет класса «земля — воздух» в ответ на запуски ракет Северной Кореей. Об этом со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея сообщает Yonhap.

Ракеты малой дальности были запущены 5 июня. В комитете отметили, что совместный пуск ракет от двух стран продемонстрировал готовность нанести удар «немедленно и точно» по «источнику провокации». Причём, это будет сделано даже в том случае, если КНДР будет запускать по несколько ракет одновременно и из разных мест.

Южнокорейские военные решительно осуждают последовательные провокации Северной Кореи с баллистическими ракетами и настоятельно призывают к немедленному прекращению действий, которые ведут к эскалации военной напряженности и усугубляют нестабильность в плане безопасности на Корейском полуострове, — говорится в заявлении КНШ.

Ранее КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Пхеньян выпустил восемь баллистических ракет.