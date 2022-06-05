Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Это уже 18-е по счёту ракетное испытание КНДР. Предполагается, что в этот раз была запущена баллистическая ракета. Япония предупредила находящиеся в море суда в случае обнаружения обломков снаряда связаться с властями и не приближаться к ним.

Южнокорейские военные в данный момент анализируют дальность и наибольшую высоту полета снаряда, а также другие детали.

Последний раз о запуске снарядов со стороны КНДР сообщалось 25 мая. Речь шла о трёх баллистический ракетах, Япония выразила КНДР протест по этому поводу.

Ранее в Сеуле заявили, что проведённые 25 мая Пхеньяном очередные запуски баллистических ракет дали возможность новой администрации Южной Кореи продемонстрировать свой подход к подобным действиям КНДР. Как подчеркнули в Сеуле, отныне они намерены реагировать на подобные вызовы со стороны Севера куда активнее и жёстче, что может обострить ситуацию в межкорейских отношениях.