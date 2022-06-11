Северная Корея может провести новые ядерные испытания Ким Чен Ын призвал «решительно укрепить» обороноспособность государства

Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к решительным мерам по укреплению обороноспособности государства. Его слова прозвучали в ходе расширенного пленума ЦК Трудовой партии Кореи, их приводит ЦТАК. По мнению главы КНДР, обстановка в мире несёт «риски обострения», в связи с чем он поставил ускоренные боевые задачи для вооружённых сил и исследователей гособороны. В этой связи в Южной Корее не исключили возобновления северокорейских ядерных испытаний.

Сегодня обстановка в области безопасности нашего государства весьма серьёзная, а окружающая среда несёт в себе риски обострения. Такая ситуация торопит нас со скорейшим приближением достижения цели укрепления обороноспособности, — сказал Ким Чен Ын.

Сообщается что он поставил боевые задачи, которые должны ускоренно выполнить ВС КНДР, а также обозначил область исследования государственной обороны.

В этой связи в Южной Корее предположили, что Пхеньян в ближайшее время проведёт очередные — седьмые по счёту — ядерные испытания. Предыдущие проводились в сентябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. По имеющимся данным, Пхеньян выпустил восемь баллистических ракет. В ответ на это США и Южная Корея выпустили восемь баллистических ракет класса «земля — воздух».