В США от коронавируса скончались 8,5 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники Университета Джонса Хопкинса подсчитали число жертв от пандемии коронавируса. По состоянию на 5 апреля 2020 года, оно составляет 8503 человека.

На данный момент количество подтверждённых случаев коронавируса достигло 312 тысяч, выздоровевших — 15 тысяч. Ранее американские медики начали проводить тесты на антитела к коронавирусу. Экстренное разрешение на них было получено от Управления по санитарному надзору.

С начала пандемии в мире было выявлено более 1,2 млн человек, которые заражены коронавирусом, количество погибших составило более 64 тысяч, 246 тысяч выздоровели.

Как информировал NEWS.ru, разведывательные службы США предупреждали американского лидера Дональда Трампа об опасности коронавируса ещё в январе 2020 года.