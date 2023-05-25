В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль NYT: США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль и допустили незнание Зеленского

Власти США уверены, что за майской атакой беспилотников на Кремль стояла одна из украинских спецслужб, пишет New York Times. Изначально Вашингтон предполагал, что атака была «операцией под ложным флагом», проведенной Москвой, однако позже были перехвачены разговоры российских функционеров, которые высказали удивление и указывали на Украину.

Разведслужбы США не знают, какое именно подразделение провело атаку. Неясно также, знал ли об операции президент Владимир Зеленский или его высшие чиновники, хотя некоторые полагают, что господин Зеленский не был в курсе, — отмечается в публикации NYT.

Американская военная сторона предполагает, что беспилотники были запущены из Москвы или ее пригородов. Они также несли «ограниченный объем взрывчатки», что указывает на намерение создать психологический эффект от операции.

Вашингтон также обвиняет Киев в ответственности за убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, вторжение в Белгородскую область и подрыв газопровода «Северный поток». В то же время, американские власти отрицают существование «российских партизанских отрядов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны. По его словам, подобные решения принимают США, а Украина является лишь исполнителем.