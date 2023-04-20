В США назвали сроки развертывания гиперзвукового оружия Пентагон: сухопутные войска США планируют развернуть гиперзвуковое оружие в 2023 году

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Сухопутные войска США намерены развернуть гиперзвуковые ракеты в течение 2023 года. Это произойдет несмотря на недавнюю отмену испытаний такого оружия. Об этом сообщила министр армии Кристин Уормут, ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что в настоящее время намечаются новые сроки испытания.

Мы намечаем новые сроки испытания, которое пришлось отменить. Думаю, у нас с этим все будет нормально. И я также хочу подчеркнуть, что батарея с совместной базы Сухопутных войск и ВВС США Льюис — Маккорд, которой предстоит в конечном счете развернуть эту систему, уже проходит подготовку со своей техникой <...>. Считаю, что мы все еще выдержим график, — сказала министр.

По ее словам, гиперзвуковое оружие большой дальности «окажется в руках солдат в текущем финансовом году».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что США потратили большие финансовые ресурсы на разработку гиперзвуковых ракет, которые провалили испытания. Он пояснил, что Пентагон планировал одновременно развернуть ракеты воздушного, наземного и морского базирования, но в итоге сократили программу только до оружия воздушного типа.

Также сообщалось, что в России разрабатываются гиперзвуковые ракеты нового поколения для различных носителей. Уже начаты их испытания на ракетоносцах Ту-22М3М. Новыми ракетами планируется оснащать усовершенствованные и перспективные авиакомплексы.