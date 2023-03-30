Военный эксперт рассказал о неудачах США в разработке гиперзвукового оружия Военный эксперт Кнутов: США потратили финансовые ресурсы на разработку гиперзвукового оружия

Фото: U.S. Air Force / Christopher Okula/wikipedia

Бомбардировщик B-52 с прототипом ракеты AGM-183A на испытаниях

США потратили большие финансовые ресурсы на разработку гиперзвуковых ракет, которые провалились на испытании, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он пояснил, что США планировали одновременно развернуть ракеты воздушного, наземного и морского базирования, но по итогу сократили программу только до оружия воздушного типа.

На разработку гиперзвуковых ракет такого типа американцы направили все финансовые и технологические ресурсы, но пока сдвига нет, — отметил эксперт.

Кнутов уточнил, что пока у США не получается справиться с поставленной задачей, так как вопросы об обеспечении хорошей управляемости на большом расстоянии и противостоянии температуре и давлению не решены. Эксперт добавил, что из-за этого все боеприпасы либо взрываются, либо не обладают достаточной скоростью. Москва в этом отношении сильно опережает Вашингтон благодаря технологическим ноу-хау, которые позволяют ракетам соответствовать заявленным характеристикам.

Заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер ранее заявил, что Военно-воздушные силы США не будут продолжать производство гиперзвуковых ракет AGM-183A ARRW. По его словам, для сбора важных данных Пентагон не станет отказываться от двух дополнительных летных испытаний.