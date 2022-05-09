Вице-премьер Борисов: Россия создаёт гиперзвуковые ракеты нового поколения

Борисов Юрий / Фото government.ru

В России разрабатываются гиперзвуковые ракеты нового поколения для различных носителей. Уже начаты их испытания на ракетоносцах Ту-22М3М, рассказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.

Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств, — заявил он.

Новыми ракетами планируется оснащать усовершенствованные и перспективные авиакомплексы.

Помимо этого, зампред правительства подчеркнул, что Россия обладает необходимым запасом высокоточных ракет и снарядов, а ВПК страны покрывает потребности Министерства обороны.

Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объёмах, — констатировал Борисов.

В марте, в ходе спецоперации на Украине российские войска впервые применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ими был уничтожен крупный подземный склад с авиационными боеприпасами ВСУ. Военный эксперт Игорь Коротченко отметил высокую эффективность ракет и заявил, что ни на Украине, ни на Западе нет систем ПВО, способных их перехватить.