В США назвали единственный способ выйти из кризиса Экс-конгрессмен США Гингрич: только победа республиканцев на выборах позволит выбраться из кризиса

Фото: Richard Ellis/Global Look Press

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич

Только победа республиканцев на предстоящих в Соединенных Штатах выборах позволит стране выбраться из экономического кризиса, заявил в своей статье для The Washington Times бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич. По его словам, при президенте Джо Байдене в течение 17 месяцев подряд стоимость жизни в стране росла быстрее, чем заработная плата.

Масштаб катастрофы Джо Байдена и больших правительственных социалистов становится все более очевидным. Последний отчет по индексу потребительских цен показал средний рост на 8,3%. Электричество выросло на 15,8%, и более 20 миллионов американских семей уже отстают в оплате своих счетов за электричество. <...> Единственным решением этого кризиса является большая победа республиканцев в ноябре, — пишет экс-конгрессмен.

Также он считает, что в сентябре и октябре стремительно повысятся цены на продукты питания. Это связано со многими факторами, включая продовольственные сбои в Украине и России, засухи на значительной части американских сельскохозяйственных угодий и засухи в Бразилии. Гингрич отмечает, что за последние 43 года это самый большой скачок цен в США.

Ранее Джо Байден выразил мнение, что Россия пытается свалить вину за продовольственный кризис на санкции. Американский лидер добавил, что необходимо продлить действие зерновой сделки по вывозу продовольствия с территории Украины, и призвал все государства не ограничивать его экспорт.