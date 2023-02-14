В результате стрельбы в Мичигане погиб по меньшей мере один человек DN: в результате стрельбы в университете Мичигана погиб по меньшей мере один человек

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Как минимум один человек погиб во время стрельбы в университете штата Мичиган, пишет газета Detroit News со ссылкой на представителя университета. Информация о пострадавших уточняется.

Один человек погиб в результате стрельбы на территории кампуса, — говорится в сообщении издания.

Очевидцы сообщали о нескольких выстрелах. Отмечается, что стрелявший все еще находится на свободе. Руководство университета дало указание укрываться всем лицам в кампусе и постараться максимально обезопасить комнату, в которой они находятся.

Ранее местная полиция сообщала, что стрельба произошла в университете в американском штате Мичиган, есть пострадавшие.

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