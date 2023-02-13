Охранник бара в Москве устроил побоище со стрельбой на рабочем месте Охранник бара в Москве устроил стрельбу и ранил двоих мужчин в ходе конфликта

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стрельбой закончился конфликт между охранником заведения общепита и двумя мужчинами в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ. Пострадавшие госпитализированы, стрелок задержан. Инцидент произошел на Пятницкой улице столицы около 21:20 12 февраля.

Предварительно установлено, что произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами и охранником заведения общественного питания. В ходе конфликта последний распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия, — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемый в стрельбе задержан, его направили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшие — двое мужчин — госпитализированы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В правоохранительных органах уточнили, что конфликт произошел в баре.

Ранее сообщалось, что московском районе Северное Бутово между посетителями бара произошла массовая драка, где в ходе потасовки одному из гостей досталось пивной кружкой по голове. Мужчины перешли к рукоприкладству после словесной перепалки, которая возникла, когда один из зачинщиков драки собирался на выход, но сказал что-то, что разозлило другого гостя. В конфликт тут же включились их приятели.