В Пентагоне рассказали, как отнесутся к референдумам в Донбассе В Пентагоне заявили, что референдумы в Донбассе не повлияют на поддержку Украины

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Пентагон, США

Запланированные референдумы о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России не повлияют на поддержку Украины со стороны США, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает ТАСС. Он назвал плебисциты «фиктивными» и заявил, что «никто не признает их результаты».

Никто не будет относиться серьезно к таким фиктивным референдумам, и США, конечно, не признают их результаты. Как это повлияет на нашу и международную поддержку Украины? Это никак не повлияет, мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы предоставлять им необходимую помощь для защиты своей территории, — заявил Райдер.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что ЛНР и ДНР не имеют альтернативы, кроме как присоединиться к России, чтобы спастись от террора украинских националистов. Политолог подчеркнул, что референдум о вхождении в состав РФ является ожидаемым событием и поможет восстановить историческую справедливость.