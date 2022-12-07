В Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета Профильные комитеты конгресса согласовали проект оборонного бюджета США

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Профильные комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета государства на 2023 финансовый год. Соответствующее заявление было распространено во вторник, 6 декабря. Предполагаемая сумма бюджета оценивается в $847,3 млрд.

Согласно информации профильных комитетов, не менее $800 млн из этой суммы предполагается выделить для оказания военной помощи Украине. Часть средств будет направлена на реализацию механизмов сдерживания в Европейском ($6 млрд) и Азиатско-Тихоокеанском ($11,5 млрд) регионах.

Кроме того, в проект бюджета включены инициативы по сокращению зависимости от России в сфере энергоносителей, также предполагается продлить запрет на военное сотрудничество с Москвой сроком на пять лет. Дополнительно предусматривается постоянный запрет на обмен информацией по вопросам противоракетной обороны (ПРО).

Кроме того, документ предполагает усиление санкций в отношении России. В частности, Вашингтон намерен добиться исключения Москвы из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и ряда других организаций.

В свою очередь законодатели ожидают от Министерства обороны США предложений по противодействию гиперзвуковым ракетам. Также бюджетный проект предполагает развитие программы стратегических бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider, способных нести ядерное оружие.

Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные расходы Соединенного Королевства увеличатся по меньшей мере на 52 млрд фунтов ($56 млрд) в ответ на «российскую агрессию». В интервью The Telegraph министр заверил, что после десятилетий «защиты от сокращений или согласования сокращений расходов на боевые действия» траты Лондона на оружие будут расти.Таким образом, как указал Уоллес, годовой оборонный бюджет Британии к 2030 году составит около 100 млрд фунтов (примерно $109 млрд).