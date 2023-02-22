В Конгрессе США потребовали отчет о потраченных на Украину миллиардах Комитет по надзору Конгресса США потребовал от Пентагона отчитаться по помощи Украине

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комитет по надзору палаты представителей Конгресса США потребовал от Пентагона отчитаться о расходах на поддержку Украины. Об этом сообщил на своем сайте глава комитета, представитель Республиканской партии Джеймс Комер. По его словам, с начала специальной военной операции РФ на поставки Киеву военной, гуманитарной и экономической помощи было выделено более $113 млрд.

Критически важно, чтобы правительственные структуры, контролирующие эти средства, обеспечивали, чтобы они расходовались по предназначению, — подчеркнул Комер.

Он пояснил, что отчетность запрашивается для того, чтобы избежать рисков растрат, мошенничества и злоупотреблений.

Ранее в Пентагоне сообщили, что совокупный объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена превысил $30 млрд. При этом с момента начала российской спецоперации Киев получил от Вашингтона $29,8 млрд.

При этом издание Financial Times выяснило, что Украина получила меньше половины финансовой помощи, которую обещали западные страны и институты. Аналитики подсчитали, что среди основных «должников» Киева значатся США и институты ЕС. В этой ситуации Украина может рассчитывать на €12 млрд от Вашингтона и €17,5 млрд от европейских институтов.