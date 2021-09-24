В конгрессе призвали к импичменту Байдена и Харрис из-за Афганистана

Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт призвала отправить в отставку президента Джо Байдена. По мнению 34-летнего политика, при выводе войск из Афганистана были допущены серьёзные ошибки, говорится в релизе, размещённом на сайте члена конгресса.

Байден умышленно пренебрёг своими обязанностями президента США и нарушил конституционную клятву «заботиться о добросовестном исполнении законов», не обеспечив национальной безопасности США, — считает Боберт.

Она напомнила, что уходя из Афганистана, войска оставили там дорогостоящее вооружение, а каких-либо расследований этих действий или отставок не последовало. При этом нерешительность и некомпетентность президента США стоили жизни американцам в Афганистане.

Боберт также настаивает на ответственности вице-президента Камалы Харрис, ей тоже следует объявить импичмент. По мнению члена конгресса, Харрис должна была выступить и сместить Байдена.

Ранее стало известно, что представители Республиканской партии США обвинили Джо Байдена в уклонении от уплаты налогов на $500 тысяч. Отмечается, что долг главы государства, который является демократом, образовался в рамках программы здравоохранения Medicare ещё до вступления в должность президента.