В Белом доме разъяснили слова Байдена о его заболевании раком

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Говоря о своём заболевании раком, президент США Джо Байден имел в виду немеланомные опухоли кожи, которые ему ранее удалили. Об этом сообщил на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. При этом он сослался на пост сотрудника The Washington Post.

Вот что имел в виду президент, — написал Бейтс, указав на сообщение редактора издания Гленна Кесслера.

Журналист ранее призвал ознакомиться с медицинским отчётом о здоровье Байдена, в котором сообщается о том, что ещё до вступления на пост президента тому удалили немеланомные опухоли кожи. При этом в документе не говорится, что у главы Белого дома были обнаружены онкологические заболевания.

Предположение о том, что американский президент в настоящее время страдает от онкологического заболевания, выдвинули в Национальном комитете Республиканской партии после выступления Байдена в штате Массачусетс с речью, посвящённой борьбе с последствия кризиса, вызванного климатическими изменениями. В ней он, в частности, упомянул о том, что в детстве жил в городе Клеймонт, штат Делавэр.Рядом с ним расположено большое число нефтеперерабатывающих заводов и дует сильный ветер, который разносит вредные выбросы. По словам Байдена, из-за этого У него и многих других людей возник рак.