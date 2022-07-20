Байден рассказал о заболевании раком Байден сообщил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден сообщил о том, что у него появился рак из-за последствий загрязнения окружающей среды в регионе, где он провёл детство. Данное заявление политик сделал в ходе выступления с речью, посвящённой борьбе с последствия кризиса, вызванного климатическими изменениями, в штате Массачусетс. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства в детстве жил в городе Клеймонт, штат Делавэр. Рядом с ним расположено большое число нефтеперерабатывающих заводов и дует сильный ветер. Байден вспомнил, что многие предприятия выбрасывают тосичные вещества, смог и парниковые газы и всё это «виды загрязнения, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации в отношении климата», с которой столкнулись в США..

Моя мама отвозила нас [в школу], чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране, — сказал Байден.

В Национальном комитете Республиканской партии в ответ на данную реплику предположили, что Байден объявил, что у него рак. На данное заявление негативно отреагировал редактор газеты The Washington Post Гленн Кесслер. Он призвал всех ознакомиться с медицинским отчётом о здоровье американского президента, где сказано, что ранее ему удаляли немеланомные опухоли кожи. При этом СМИ отмечают, что президент США говорил о раке в настоящем времени. Они предположили, что это очередная оговорка политика.