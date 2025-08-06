В Белом доме раскрыли, кто инициировал будущую встречу Путина и Трампа Белый дом: российская сторона захотела организовать встречу Трампа и Путина

Кремль хочет встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Американский лидер, по ее словам, открыт к диалогу как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Российская сторона выразила желание встретиться с президентом Трампом, и он открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с Зеленским, — заявила представитель администрации.

Ранее сообщалось, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф провел в Москве переговоры с Путиным, которые длились более трех часов. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны обсудили ситуацию на Украине и перспективы стратегического сотрудничества. Трамп назвал встречу продуктивной и выразил надежду на скорое завершение боевых действий.

Позже стало известно, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Планы были озвучены во время телефонного разговора республиканца с европейскими лидерами в среду.