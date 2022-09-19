В Белом доме оказались озадачены словами Байдена о завершении пандемии Politico: слова Байдена о завершение пандемии озадачили сотрудников Белого дома

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Неожиданностью для сотрудников американского Белого дома, отвечающих за вопросы здравоохранения, стало заявление президента США Джо Байдена о завершении пандемии. Об этом они рассказали изданию Politico. Слова главы государства прозвучали в интервью CBS. В администрации отметили, что подобные заявления не были запланированы.

Утверждение Байдена о том, что пандемия закончена, застигло врасплох нескольких его сотрудников, отвечающих за здравоохранение, — говорится в публикации.

Ранее Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что коронавирусная пандемия осталась позади. Он, в частности, указал, что никто больше не носит маски и все хорошо себя чувствуют.

В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус также заявил, что конец пандемии коронавируса близок. По его словам, мир еще никогда не был в настолько хорошем положении, чтобы победить COVID-19.