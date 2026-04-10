В Белом доме намекнули на особые запасные планы по Ормузскому проливу

У Вашингтона есть запасные планы по ситуации с Ормузским проливом, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. По его словам, раскрыть содержание этих планов невозможно, однако они внушают оптимизм, передает Fox Business.

Мы отправляем нашу лучшую команду <...> на переговоры с иранцами, и у нас также есть запасные планы на случай необходимости, — сказал Хассетт.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Иран в «подлом» нарушении условий мирного соглашения. Он также потребовал срочно изменить правила прохода судов через Ормузский пролив.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждал с Трампом военные планы коалиции из более чем 30 стран по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. По его словам, сейчас также прорабатываются военные возможности и логистика прохода судов через пролив. Британский премьер добавил, что эта тема была в центре переговоров накануне вечером.