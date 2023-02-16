Умерла американская актриса Ракель Уэлч TMZ: американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч умерла

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Американская актриса и секс-символ 70-ых Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет после непродолжительной болезни, сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актрисы. Артистка получила широкую известность благодаря фильмам «Фантастическое путешествие» и «Миллион лет до нашей эры» (оба — 1966). За роль Констанции Бонасье в фильме «Три мушкетера» (1975) актриса получила «Золотой глобус за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле.

Как узнал TMZ, Ракель Уэлч, прошедшая путь как актрисы, так и международного секс-символа, скончалась. По словам членов семьи, Ракель скончалась сегодня утром после непродолжительной болезни, — сказано в публикации TMZ.

Она заняла третью строчку в рейтинге «Самых сексуальных звезд кино 20-го века» журнала Playboy.

Ранее стало известно, что в США умерла певица и актриса, обладательница премии «Оскар» Айрин Кара. Ей было 63 года. Причина смерти певицы не установлена. Она скончалась в своем доме в штате Флорида.

Также сообщалось о смерти на 90-м году жизни последнего остававшегося в живых актера из фильма «Унесенные ветром» 1939 года Микки Куна. О кончине артиста сообщила его жена. По ее словам, супруг умер 20 ноября в хосписе в штате Флорида.