Умер последний остававшийся в живых актер из «Унесенных ветром» Умер последний остававшийся в живых актер из «Унесенных ветром» Микки Кун

Фото: MGM

Микки Кун

Умер последний остававшийся в живых актер из фильма «Унесенные ветром» 1939 года Микки Кун, пишет Hollywood Reporter. О смерти артиста на 90-м году жизни сообщила его жена. По ее словам, супруг скончался 20 ноября в хосписе в штате Флорида.

Как отметила вдова, незадолго до смерти Кун чувствовал себя отлично.

Актер в возрасте семи лет исполнил в проекте, снятом по одноименному роману Маргарет Митчелл, роль сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон, сыгранных Лесли Говардом и Оливией де Хэвилленд.

После «Унесенных ветром» Кун снялся еще в нескольких десятках фильмов, среди которых «Хуарес», «Красная река», «Дик Трейси» и «Странная любовь Марты Айверс».

В конце 1950-х Кун завершил актерскую карьеру и устроился в авиакомпанию American Airlines, где проработал более 30 лет.

Ранее стало известно, что автор комиксов о Бэтмене и судье Дредде Алан Грант умер в возрасте 73 лет. Впервые он вошел в индустрию комиксов в 1967 году, когда стал редактором DC Thomson. Наибольшую известность художнику принесла работа над Бэтменом. Грант посвятил ей около 20 лет — с конца 1980-х до начала 2000-х. В 1992 году ему вручили премию Inkpot Award за достижения в индустрии.

14 октября сообщалось о том, что умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Ему было 72 года. Актер также известен ролями в двух частях бондианы — в фильмах «Золотой глаз» (1995) и «И целого мира мало» (1999).