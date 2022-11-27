Умерла обладательница «Оскара» Айрин Кара Умерла обладательница премии «Оскар» певица и актриса Айрин Кара

Фото: Twitter

В США умерла певица и актриса, обладательница премии «Оскар» Айрин Кара. Ей было 63 года. Об этом в Twitter сообщила ее агент Джудит Муз.

С глубокой грустью сообщаю о кончине Айрин Кары от имени ее семьи, — написала Муз.

Причина смерти певицы не установлена. Она скончалась в своем доме в штате Флорида.

Айрин Кара родилась 18 марта 1959 года в нью-йоркском Бронксе. Заниматься музыкой она начала еще в детстве, а в 1970-х годах стала участвовать в бродвейских постановках, сниматься в телесериалах и шоу. Известность ей принесли участие в фильме «Слава» (Flame, 1980), за который она была номинирована на премию Золотой глобус«, и композиция What a Feeling, ставшая саундтреком к фильму «Танец-вспышка» (Flashdance, 1983).

Айрин Кара снялась в более чем 20 фильмах и сериалах, выпустила четыре музыкальных альбома.

Также за время карьеры Кара стала обладательницей премий «Оскар» и «Грэмми».

Ранее стало известно о смерти на 90-м году жизни последнего остававшегося в живых актера из фильма «Унесенные ветром» 1939 года Микки Куна. О кончине артиста сообщила его жена. По ее словам, супруг умер 20 ноября в хосписе в штате Флорида.

14 октября стало известно о том, что в возрасте 72 лет умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Актер также известен ролями в двух частях бондианы — «Золотой глаз» (1995) и «И целого мира мало» (1999).