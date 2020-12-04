Учёные предупредили США о надвигающейся «мегакатастрофе»

https://static.news.ru/photo/7ba49b18-3677-11eb-8735-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Учёные-климатологи предупредили американский штат Калифорния о надвигающемся шторме, последствия которого окажутся катастрофическими. Это будут гораздо серьёзнее традиционных для западного побережья страны лесных пожаров и землетрясений.

На штат может выпасть от трёх до шести метров осадков и каждый крупный город окажется под пятиметровым слоем воды. Учёные предупредили, что такая «мегакатастрофа» уже случалась — зимой 1861-1862 годов, сообщает ABC News.

Тогда зафиксировали рекордное количество жертв и разрушений. Климатологи считают, что катастрофа может повториться и надо ждать большое число жертв, а полутора миллионам жителей Калифорнии — готовиться к эвакуации.

Учёные считают, что надвигающийся «мегашторм» неизбежен: по годичным кольцам деревьев они вычислили, что штат уже пережил шесть потопов. И по масштабам они превосходили стихийные бедствия, случившиеся в середине XIX века.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тропический шторм «Бета», который 18 сентября сформировался в Атлантическом океане, вечером 21 сентября обрушился на побережье американского штата Техас.