Twitter отметил сообщение Трампа о COVID-19 как вводящее в заблуждение

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Сообщение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Twitter получило отметку о том, что оно вводит в заблуждение читателей. Глава государства сообщил в соцсети, что не может передать коронавирус.

По словам политика, врачи в Белом доме сказали ему, что он также не может получить иммунитет к COVID-19.

Этот твит нарушил правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19. Однако Twitter решил, что это может быть в интересах общественности, чтобы твит оставался доступным, — говорится в сообщении соцсети.

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A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I canât get it (immune), and canât give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у него больше нет коронавируса. Он отметил, что находится в «очень хорошем состоянии».

10 октября Трамп вышел на балкон Белого дома к своим сторонникам. Он впервые появился на публике после выписки из больницы, где лечился от коронавируса. Президент заявил, что чувствует себя замечательно, и поблагодарил всех за молитвы.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом, писал NEWS.ru.