Трамп впервые появился на публике после выписки из больницы

https://static.news.ru/photo/4a36d74c-0b27-11eb-82a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/jcartillier

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вышел на балкон Белого дома к своим сторонникам. Он впервые появился на публике после выписки из больницы, где лечился от коронавируса.

Политик выступал без маски, трансляция с мероприятия велась на сайте Белого дома.

Хочу сказать, что чувствую себя замечательно. <...> Спасибо всем за ваши молитвы, — сказал глава государства.

#BREAKING 'I am feeling great,' Trump tells supporters from White House balcony pic.twitter.com/xRhuW3tgY1 — AFP news agency (@AFP) October 10, 2020

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом.