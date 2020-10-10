Трамп впервые появился на публике после выписки из больницы

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что для лечения от коронавирусной инфекции Дональда Трампа врачи использовали препарат, созданный на основе образцов крови трёх жителей Сингапура, переболевших COVID-19.