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Трамп впервые появился на публике после выписки из больницы

21:16, 10 октября 2020
Фото: twitter.com/jcartillier

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вышел на балкон Белого дома к своим сторонникам. Он впервые появился на публике после выписки из больницы, где лечился от коронавируса.

Политик выступал без маски, трансляция с мероприятия велась на сайте Белого дома.

Хочу сказать, что чувствую себя замечательно. <...> Спасибо всем за ваши молитвы, — сказал глава государства.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для лечения от коронавирусной инфекции Дональда Трампа врачи использовали препарат, созданный на основе образцов крови трёх жителей Сингапура, переболевших COVID-19.

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