Трамп считает, что у него появился иммунитет к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/13d20284-0bd2-11eb-a5b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Scott/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у него больше нет коронавируса. По словам политика, у него выработался иммунитет к COVID-19.

Он отметил, что находится в «очень хорошем состоянии».

Похоже, у меня иммунитет. Не знаю, может быть, это надолго, возможно, на короткий [период] времени, это может быть на всю жизнь, никто на самом деле не знает [наверняка], но у меня иммунитет, — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 10 октября Дональд Трамп вышел на балкон Белого дома к своим сторонникам. Он впервые появился на публике после выписки из больницы, где лечился от коронавируса. Трамп заявил, что чувствует себя замечательно и поблагодарил всех за молитвы.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом.