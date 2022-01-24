«Тупой сукин сын»: Байден оскорбил журналиста Fox News

Президент США Джо Байден произнёс на камеру слова «тупой сукин сын», отвечая на вопрос журналиста Fox News Питера Дуси об инфляции в стране. Инцидент произошёл после речи политика в Белом доме, где он участвовал во встрече Совета по защите конкуренции, трансляцию вела кабельная сеть C-Span.

Вы ответите на вопросы об инфляции? Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов? — крикнул Дуси из толпы.

Байден прежде в шутку называл его одним из самых любимых журналистов за внимание к своей политике.

Это прекрасный актив: ещё инфляция. Что за тупой сукин сын,— произнёс президент США.

Reporter: "Do you think inflation is a political liability ahead of the midterms?"



Biden: "That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a b****" pic.twitter.com/Lx8JXMt376 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 24, 2022

Позже Дуси признался, что в толпе не расслышал ответа Байдена на свой вопрос. Выступая на Fox News, он в шутку согласился с президентом о том, что тот — сукин сын, поскольку «никто не провёл фактчек и не сказал, что это неправда».

В декабре 2021 года в США потребительские цены выросли на 0,7%, а в годовом выражении — на 7%. Этим обстоятельством и был вызван вопрос Дуси.

Ранее стало известно, что Джо Байден выступал перед студентами Академии береговой охраны в штате Коннектикут. В ходе своей речи политик неудачно пошутил и оскорбил слушателей. Он назвал береговую охрану «твёрдым ядром Военно-морского флота во время войны». На остроту президента студенты отреагировали гробовым молчанием. Не засмеялся никто.