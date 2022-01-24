«Тупой сукин сын»: Байден оскорбил журналиста Fox News
Байден оскорбил журналиста Fox News Дуси в Белом доме
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:26, 25 января 2022
Джо БайденФото: Michael Reynolds/Pool/CNP/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Президент США Джо Байден произнёс на камеру слова «тупой сукин сын», отвечая на вопрос журналиста Fox News Питера Дуси об инфляции в стране. Инцидент произошёл после речи политика в Белом доме, где он участвовал во встрече Совета по защите конкуренции, трансляцию вела кабельная сеть C-Span.
Вы ответите на вопросы об инфляции? Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов? — крикнул Дуси из толпы.
Байден прежде в шутку называл его одним из самых любимых журналистов за внимание к своей политике.
Это прекрасный актив: ещё инфляция. Что за тупой сукин сын,— произнёс президент США.
Reporter: "Do you think inflation is a political liability ahead of the midterms?"
Позже Дуси признался, что в толпе не расслышал ответа Байдена на свой вопрос. Выступая на Fox News, он в шутку согласился с президентом о том, что тот — сукин сын, поскольку «никто не провёл фактчек и не сказал, что это неправда».
В декабре 2021 года в США потребительские цены выросли на 0,7%, а в годовом выражении — на 7%. Этим обстоятельством и был вызван вопрос Дуси.
Ранее стало известно, что Джо Байден выступал перед студентами Академии береговой охраны в штате Коннектикут. В ходе своей речи политик неудачно пошутил и оскорбил слушателей. Он назвал береговую охрану «твёрдым ядром Военно-морского флота во время войны». На остроту президента студенты отреагировали гробовым молчанием. Не засмеялся никто.