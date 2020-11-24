Трамп в ближайшее время выступит с заявлением

https://static.news.ru/photo/0293305e-2e84-11eb-9ef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

В ближайшие минуты президент США Дональд Трамп обратится к народу. Об этом сообщил Белый дом.

Обращение было запланировано на 12:30 (20:30 мск), о нём сообщили всего за три минуты до начала, однако Трамп до сих пор задерживается.

Во вторник, 24 ноября, Трамп поручил главе управления по общим вопросам администрации США (GSA) Эмили Мёрфи начать формальную процедуру передачи власти Джо Байдену. При этом он отказался трактовать этот шаг как признание поражения на президентских выборах.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, официальные результаты которых до сих пор не объявлены. По предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.

Окончательные итоги станут известны не позже 14 декабря. Так, до 8 декабря 2020 года Верховный суд США должен вынести решения по всем искам, связанным с нарушениями на выборах, а 14 числа того же месяца соберётся коллегия выборщиков.

Как писал NEWS.ru, победителем президентских выборов в штате Невада признан кандидат от демократов Джо Байден. Такое решение принял Верховный суд штата.