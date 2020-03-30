https://static.news.ru/photo/71f78ab6-7251-11ea-b1f0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Пик смертности среди пациентов с коронавирусом в США наступит примерно через две недели. Именно тогда на территории страны начнётся рост летальных случаев в результате заражений. Об этом 30 марта сообщил президент США Дональд Трамп.

В настоящее время, как подчеркнул политик, в Белом Доме планируют продлить ограничения, предварительно введённые до 30 апреля. По мнению Трампа, через две недели в стране случится пик смертности от COVID-19, при хорошем сценарии жертвами инфекции станут около 200 тысяч человек, передаёт РИА Новости.

На данный момент в Америке зарегистрировали 139,7 тысячи случаев заражения. Почти 2,4 тысячи пациентов погибли, 2,6 тысячи вылечились.

По информации на 30 марта, в мире коронавирусом заразились 723 тысячи человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов оказывают Италии финансовую помощь в борьбе с коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, страна получает «многое из того, что не нужно США».