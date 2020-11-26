Трамп сообщил о начале поставки вакцины от COVID в США на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/64e6d22e-303c-11eb-9326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующий американский лидер Дональд Трамп во время видеоконференции с воинским контингентом за рубежом заявил, что поставки вакцины от коронавируса в США начнутся на следующей неделе, после 30 ноября. О каком именно препарате идёт речь, президент не уточнил.

Трамп отметил, что первыми доступ к препарату получат люди, находящиеся в авангарде борьбы с заболеванием, медработники и пожилые люди. Сеанс видеосвязи был приурочен в Дню благодарения, который в CША отмечался 26 ноября, передаёт Reuters.

Ранее вероятный новый президент США Джо Байден сообщил что, число погибших в стране достигло 260 тысяч человек. Пообещал американцам, что вакцинация от коронавируса может начаться в декабре, и отметил важность скорейшего распространения вакцины по всей стране.

Как писал NEWS.ru, в случае одобрения властей иммунизация вакциной британской фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре. Вакцина от COVID-19 этой компании показала среднюю эффективность в 70–90% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии.

Разработчики первой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» предложили комбинировать её с AstraZeneca для повышения эффективности.