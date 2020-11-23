AstraZeneca планирует начать вакцинацию в декабре

https://static.news.ru/photo/4bfbdc0c-2d79-11eb-a63b-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае одобрения властей иммунизация вакциной британской фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре. Вакцина от COVID-19 этой компании показала среднюю эффективность 70% — 90% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии.

Я надеюсь, если регуляторы сочтут вакцину безопасной и эффективной, мы сможем начать иммунизацию в декабре, — цитирует Guardian исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

Как сообщили в Оксфордском университете, промежуточный анализ третьей фазы испытаний вакцины показал, что её эффективность составляет 70%. Эта цифра демонстрирует результат объединения двух разных режимов дозирования, один из которых составил 90%, а другой — 62%. По словам директора Oxford Vaccine Group, профессора Эндрю Полларда, если людям сначала вводить половину дозы вакцины, а через месяц — полную дозу, у них сформируется 90% защиты от коронавируса.

Великобритания уже заказала 100 млн доз оксфордской вакцины, их будет достаточно для вакцинации большей части населения страны.

Вакцина компании AstraZeneca — один из 48 препаратов против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых в настоящий момент продолжаются.

Ранее американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили о 95-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса. Компания Moderna позже объявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от COVID-19 составляет 94,5%.

Как писал NEWS.ru, специалисты фармацевтической компании AstraZeneca завершили вторую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса AZD1222. Результаты показали её безопасность и эффективность, в том числе и при введении в организм добровольцев пожилого возраста. У возрастных добровольцев отмечались только мягкие побочные эффекты, такие как головокружение или покраснение кожи в месте инъекции. Количество антител как после одной, так и после двух доз в организме пожилых было сопоставимо с результатами молодых. В ближайшее время разработчики вакцины планируют начать испытывать её на ещё более пожилых добровольцах и на людях, страдающих хроническими заболеваниями.