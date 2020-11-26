Центр Гамалеи предложил комбинировать «Спутник V» с вакциной AstraZeneca

Разработчики первой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» предложили комбинировать её с препаратом AstraZeneca для повышения эффективности.
В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает 62-процентную эффективность. Если они будут проводить новое клиническое испытание, то мы предлагаем комбинировать укол AstraZeneca со «Спутником V» для повышения эффективности, — говорится в официальном аккаунте российской вакцины в Twitter.
Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. В настоящее время идёт пострегистрационное испытание препарата на 40 тысячах добровольцах.
Как писал NEWS.ru, стоимость одной прививки «Спутник V» на международном рынке будет ниже $10. Так как вакцинация проходит в два этапа, то для иммунизации одного человека потребуется не более $20.
Ранее стало известно, что на территории технополиса «Москва» завод компании «Р-Фарм» организует дополнительное производство вакцин от коронавируса. Площадку подготовили менее чем за месяц. Начало производства «Спутник V» в столице начнётся в ближайшее время.